Süleymanpaşa'da 1400 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da 1400 makaron ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, O.K. adlı şahsın işlettiği bir iş yerinde yapılan aramada 1400 makaron ve 5 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

08.07.2024 10:37
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Süleymanpaşa ilçesinde, 1400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda O.K'nın işlettiği bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 1400 makaron ve 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Çorlu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri T.S. ve S.G'yi Şeyhsinan Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aydoğdu Mahallesi'nde Ö.Ş'yi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Makaron, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa'da 1400 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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