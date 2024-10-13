Süleymanpaşa'da Çocuklar için Trafik Parkı Çalışmaları Başladı

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Mahallesi'nde çocuklar için oluşturulacak trafik park alanında incelemede bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ekiplerin başladığı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirtti.

Çocukların güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını aktaran Nallar, "Mahallemizde çocuklarımızın trafik bilincini geliştirebilmesi ve güvenle oyun oynayabileceği bir alan oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hem eğitici hem de keyifli bir alan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'dan okul ziyareti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa ilçesinde Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili okul idarecilerinden bilgi alan Yeniyol, öğretmenlerle toplantı yaptı.

Yeniyol, öğretmenlerin verimli ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.