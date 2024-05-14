Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu Mahallesi'nde Ş.T'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı. Ayrıca Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir kişi ve Kapaklı'da gümrük kaçağı 68 elektronik sigara ele geçirilen bir işletme sahibi de gözaltına alındı.

14.05.2024 09:17
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Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde Ş.T'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine B.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Kapaklı'da 68 elektronik sigara ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı 68 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada, 68 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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