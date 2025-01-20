Sultan Abdülaziz'in Vals Gecesi - Son Dakika
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Sultan Abdülaziz'in Vals Gecesi

Sultan Abdülaziz Han'ın eserleri, mutena topluluğunca 27 Şubat'ta İstanbul'da seslendirilecek.

20.01.2025 22:16
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Batı müziği besteleri yapan ilk Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han'ın eserleri, Mutena Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından müzikseverlerle buluşacak.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, "Sultan Abdülaziz'in Vals Gecesi" adlı panel ve konser etkinliği, 27 Şubat'ta İstanbul'daki Avusturya Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşma yapacağı "Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati" başlıklı panelin ardından Mutena Kültür ve Sanat Topluluğu konser verecek.

Orkestrada piyanoda Güneş Yakartepe, perküsyonda Fazıl Karagöz, tanburda Kasım Selman Öztürk, kemanda Özgür Tuncel, çelloda Kerim Hamza Akçay ile kanunda Turgut Özüfler'e solistler Kardelen Aslan, Uygur Efe Bektaş ve Burak Adaş eşlik edecek.

Konserde "Valse Davet", "Polka", "Bi Hızurum Nale-i Mürg-i Dil-i Divaneden", "Ey Nevbahar-ı Hüsn-ü an" ve "Erişti Nevbahar Eyyamı"nın arasında olduğu eserler seslendirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultan Abdülaziz'in Vals Gecesi - Son Dakika

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