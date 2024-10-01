"Sultan Bestekarlar" konseri, Musiki Eğitim Vakfının önderliğinde, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 3 Ekim'de Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşecek konserde, klasik Türk müziğinin unutulmayan besteleri icra edilecek.
Sunuculuğunu usta radyo ve televizyon programcısı Cumhur Enes Ergür'ün üstleneceği konserde, sanatçılar İrem Şamlı, Selin Yücesoy, Ahmet Yağmur Kucur ve Sait Berker Seymenoğlu eserleri yorumlayacak.
Etkinlikte saz sanatçıları Özata Ayan (tanbur), Mustafa Tabak (kanun), Ahmet Cavit Altınkaynak (ney), İremnur Yaşar (kemençe) ve İlayda Uçar (ritim) da sahnede olacak.
Son Dakika › Güncel › Sultan Bestekarlar Konseri İstanbul'da - Son Dakika
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