Sultan Sazlığı'nda Yangın Söndürüldü

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Sazlığın Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.
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