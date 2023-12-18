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Sultanbeyli'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sultanbeyli'de çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ile konteynerlerde kalan 2 işçi ambulansta tedavi edildi. Yangında konteynerlerde hasar meydana geldi.

Sultanbeyli\'de çıkan yangın söndürüldü
18.12.2023 - 19:25,
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Sultanbeyli'de, ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu mevkisinde ağaçlık alanda çıkan yangın, metro şantiyesindeki konteynerlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri ile konteynerlerde kalan 2 işçi ambulansta tedavi edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, alevlerin sıçradığı konteynerlerde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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