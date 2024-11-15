Sultanbeyli'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Sultanbeyli'de, kaçak sigara ve tütün imalatı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde kaçak sigara ve tütün imalatı yapılıp bunların piyasaya sürülmek istendiğini belirledi.

Ekipler, ikametgaha düzenlediği operasyonda Y.A, B.A, F.Y, Z.Ç. ve M.B'yi yakaladı. Aramalarda 2 bin 569 paket doldurulmuş sigara, 567 makaron, 12 kilogram tütün, 33 elektronik sigara ve 13 mentol plastik aparatı ele geçirildi.

Ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.