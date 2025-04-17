Sultanbeyli'de Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Protokol İmzalandı

Sultanbeyli\'de Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin Protokol İmzalandı

SULTANBEYLİ'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

17.04.2025 17:52
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SULTANBEYLİ'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Başkanı Hakkı Alp arasında 'Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri'ne ilişkin protokol imzalandı. Protokole ilişkin bilgi veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekare alanda 710 bağımsız bölüm, 4 bin 500 metrekare ticari alan ve sosyal yaşam alanları inşa edeceğiz. Böylece, yaklaşık 5 milyar TL'lik bir yatırımı da Sultanbeylimize kazandırmış olacağız" dedi.

Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanarak devam ediyor. Deprem tehdidine karşı güvenli ve dirençli yapılar inşa etmek vizyonuyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Sultanbeyli Belediyesi arasında önemli bir adım daha atıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Başkanı Hakkı Alp arasında 'Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü' imzalandı. Ayrıca törene; Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, Taşınmaz ve Kaynakları Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

TOMBAŞ: 710 BAĞIMSIZ BÖLÜM VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI İNŞA EDİLECEK

Söz konusu protokol ile kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük bir ivme kazanacağını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Mimar Sinan Mahallemizde 70 bin metrekare alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Projemizin toplam inşaat alanı 150 bin metrekare olacak. Sultanbeyli'mizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir vizyon katacak projemiz kapsamında; 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 4 bin 500 metrekare ticari bölüm ve sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Böylece yaklaşık 5 milyar TL'lik bir yatırımı da Sultanbeyli'mize kazandırmış olacağız" dedi.

'5 YIL İÇİNDE YAPI STOKUMUZUN YÜZDE 45'İNİ DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Vatandaşların da sürece desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tombaş, "Kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin ve hızlı ilerlemesi için belediyemize bağlı SULKON şirketini kurduk. SULKON uhdesinde; Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda 404 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 71 bin metrekare inşaat alanı, 2 bin metrekare ticari alan ve sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Böylece 5 yıl içerisinde bin 114 bağımsız bölümü ilçemize kazandırmış olacağız. Sultanbeylimiz genelinde yapı stokumuzun yüzde 30'u dönüştü. Bu projelerimizle bu oranı yüzde 45'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Çok kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Alp beye ve yönetimine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

ALP: SULTANBEYLİ'YE HAYIRLI OLSUN

Protokolün Sultanbeyli'ye hayırlı olması dileklerini ileten Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatları ve vizyonuyla Türkiye'nin 81 ilinde, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak hem belediyelerimizle hem doğrudan vatandaşlarımızla kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirmek için gayret ediyoruz. İstanbul'umuzda da olası bir deprem öncesi tüm ilçelerimizde toplamdaki dönüşmesi gereken acil 600 bin yapıyı dönüştürmek için gayretlerimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012'de afet riski alanındaki konutların dönüştürülmesi ilgili kanunla önemli adım atıldı. Burada Sultanbeyli Belediyemizin gayreti ve ekibimizle olan uyumuyla bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul'umuzu daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Projemizin hem Sultanbeyli'ye hem İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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Kaynak: DHA

Sultanbeyli, Belediye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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