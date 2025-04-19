Sultangazi\'de Dilencilik Operasyonu

Sultangazi'de, 'Hastaneden çıktık, eve gidemiyoruz' diyerek sürücüleri durdurup dilencilik yapan kişiler yakalandı. Günlük kazançları olan 2 bin 585 liraya el konuldu.

Sultangazi'de, Haseki Hastanesi acil çıkışı Ahmet Yesevi bağlantı yolu üzerinde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler, zabıta ekiplerince yakalandı. 'Hastaneden çıktık, paramız yok, eve gidemiyoruz' diyerek sürücüleri durdurup para isteyen kişiler, Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Seyyarla Mücadele Birimi tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Ekip otosuyla Zabıta Amirliği'ne götürülen dilencilerin üzerinden günlük kazanç olarak 2 bin 585 lira çıktı. Şüphelilerin üzerinden çıkan paraya el konuldu. Şüpheliler hakkında kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.