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Sultangazi'de Husumetliye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sultangazi'de Husumetliye Silahlı Saldırı

Sultangazi'de bir şüpheli, evinin önünde beklediği husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi\'de Husumetliye Silahlı Saldırı
14.01.2024 - 11:22,
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SULTANGAZİ'de iddiaya göre bir şüpheli, evinin önünde bekleyip, bir süre takip ettiği husumetlisini sokak ortasında silahla vurdu. Bacağından yaralanan Ömer Oğuz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli husumetlisi Ömer Oğuz'u evin önünde bir süre bekledi. Şüpheli evinden çıkan Oğuz'u sokağın başına kadar takip etti. Ardından da yanındaki silahla Oğuz'a ateş edip, hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Oğuz'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Daha önce de Ömer Oğuz'un aracına yönelik silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Polisin saldırıyla ilgili çalışması sürüyor. Şüphelinin Oğuz'a silahla ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
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Ömer Oğuz, Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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