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Sultangazi'de servis minibüsü çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de servis minibüsü çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti. Memiş'in abisi Yasin Memiş'in de 3 yıl önce 10 yaşındayken benzer bir trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Amca Fazıl Memiş, servis sürücüsünün hatalı olduğunu öne sürerken 3 yıl önceki kaza ile ilgili de konuştu.

Sultangazi\'de servis minibüsü çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:22
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SULTANGAZİ'de servis minibüsünün çarptığı 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş hayatını kaybetti. Memiş'in abisi Yasin Memiş'in de 3 yıl önce 10 yaşındayken benzer bir trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

50. Yıl Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, kuran kursundan çıkarak evlerine ilerleyen  5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi. Küçük çocuğun cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Öte yandan 3 çocuklu Memiş çiftinin 2 erkek çocuklarını benzer kazalarda kaybettikleri ortaya çıktı. 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş'in ağabeyi Yasin Memiş'in de 10 yaşındayken bir aracın çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.

Amca Fazıl Memiş, servis sürücüsünün hatalı olduğunu öne sürerken 3 yıl önceki kaza ile ilgili de konuştu. Amca Memiş, "Çocuk Cuma namazına gidecekken camiye geç kaldığı için üst geçidi kullanmayıp demir korkulukların üzerinden atlıyor. Çocuk karşıya geçerken 120 kilometre hızla gelen araç, o yolda o hız hiç normal değil, çocuğa vuruyor. Vurduktan sonra durmayıp kaçıyor. Daha sonra serbest kaldı" dedi.

Kaynak: DHA
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