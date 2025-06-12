Sultangazi'de Sıfır Atık Etkinliği - Son Dakika
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Sultangazi'de Sıfır Atık Etkinliği

Sultangazi\'de Sıfır Atık Etkinliği
12.06.2025 15:01
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Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası'nda 'Sıfır Atık' projesi etkinliği düzenledi.

SULTANGAZİ Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında 'Sıfır Atık' projesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çevre Farkındalık Yarışmasına katılarak en fazla atık toplanmasına yardımcı olan katılımcılara altın ödülü verildi. Birinci tam altın, ikinci yarım altın ve üçüncü çeyrek altının sahibi oldu.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında sıfır atığa dikkat çekmek için 'Sıfır Atık' projesi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Programda 'Komşuna Öner' ve 'Geri Dönüşüm Toplama Yarışması' kapsamında dereceye giren katılımcılara ödül töreni düzenlendi. Sanat Sokağı'ndaki programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'DAHA TEMİZ BİR SULTANGAZİ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sıfır Atık aracımız sürekli sahada, sizlerin hizmetinizde. Atıkla Katıl uygulamasını hayata geçirirken atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık oluşturmasını amaçlamıştık. Atıkla Katıl uygulamasına katılan vatandaşlarımızı çeşitli ödüllerle teşvik etmek istedik. 2024 yılında mobil uygulamamız 'Atıkla Katıl' ı 4943 kişi kullanmış. Yeterli değil elbette ama bizler bu işe sıfırdan başladık. Bizler güçlü bir nüfusa sahibiz. Sayının günbegün artması için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. 13477 defa evinize kadar gelmiş, atıklarınızı almış bazen depolayarak bazen de başka bir şekilde dönüştürerek değerlendirmiş oluyoruz. Uygulamamıza katkı sağlayan komşularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BİRİNCİYE TAM ALTIN

Programda Komşuna Öner ve Geri Dönüşüm Toplama Yarışması kapsamında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Yarışma sürecince 1.207 kg geri dönüşüm atığı toplayarak birinci olan Remziye Akkaya'ya tam altın, 821 kg geri dönüşüm atığı toplayarak ikinci olan Ferhat Olcay Ardıç'a yarım altın ve 685 kg geri dönüşüm atığı toplayarak üçüncü olan yarışmacı Gülay Ülker'e çeyrek altın verildi. Yarışma süresince 37 kişiye referans olarak 637 kg geri dönüşebilir atığın toplanmasını sağlayan Emine Okatan ise yarım altının sahibi oldu. Katılımcılar ödüllerini Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun'un elinden aldı.

SIFIR ATIK SERGİSİ

Ödül töreninden sonra Dursun, Sıfır Atık sergisini gezdi. Geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen tablolar, elbiseler, oyuncaklar ziyaretçilerin beğenisini topladı. Alanda çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle bir ritim oyunu olan makaras yaparken, bez çantaları rengarenk boyayarak da keyifli zaman geçirdiler. Alana gelen ziyaretçilere günün anısına sukulent dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

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