Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Sultangazi'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen A.K'yi (43) takibe aldı.

Ekipler, 26 Aralık'ta İsmetpaşa Mahallesi'nde A.K'nin aracına aldığı S.Y'yi (41) araçtan inince gözaltına aldı.

Üzerinde 3 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilen S.Y'nin, 3 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

A.K. ise Cebeci Mahallesi'nde aracında gözaltına alındı. A.K'nin aracında yapılan aramalarda paspas altına zulalanmış 184 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, operasyonun devamında şüpheli M.E'yi, 27 Aralık'ta suçüstü yakaladı. M.E'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda ise 157,20 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 50 lira bulundu.

Zanlılar, A.K. ve M.E. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. S.Y. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.