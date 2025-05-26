Suluova\'da Boğulma Olayı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde, sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren Hasan Furkan Uysal (14), boğuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki sulama kanalına arkadaşları ile birlikte giren Hasan Furkan Uysal, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak sulama kanalından çıkarılan Hasan Furkan Uysal'ın cansız bedeni, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.