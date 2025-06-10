Suluova'da Yangın: 4 Ev Kullanmaktan Çıktı

AMASYA'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde 4 evi saran yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evler, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde meydana geldi. Celal Göncü'ye ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, bitişiğindeki İsmail Bolat'ın evine ardından da boş 2 ahşap eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Suluova itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyünce Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri de takviye için olay yerine sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA