Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu Öğrencileri Belediyede - Son Dakika
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Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu Öğrencileri Belediyede

Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu Öğrencileri Belediyede

Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinin 'yerel yönetimler' konusunu belediyede işledi. Belediye Başkanı Rifat Uzun, öğrencilere belediye başkanının görevleri, belediyelerin çalışma sistemi ve birim amirliklerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, Uzun'a teşekkür ederek, ay yıldız motifli baklava hediye etti ve görevinde başarılar diledi. Uzun da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

30.04.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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Suluova TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, hayat bilgisi dersinin "yerel yönetimler" konusunu belediyede işledi.

Okul yöneticileri ve öğretmenleriyle öğrencileri misafir eden Belediye Başkanı Rifat Uzun, belediye başkanının görevleri, belediyelerin çalışma sistemi, birim amirliklerinin görevleri hakkında bilgi vererek, ilçe geneli ile öğrenci ve gençlere yönelik planladıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret sonunda öğrenciler Uzun'a teşekkür ederek, ay yıldız motifli baklava hediye edip görevinde başarılar diledi.

Uzun da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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