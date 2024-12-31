Sümer Holding 11 Taşınmazı Özelleştiriyor - Son Dakika
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Sümer Holding 11 Taşınmazı Özelleştiriyor

Sümer Holding'e ait 11 taşınmaz, 9 ilde satışla özelleştirilecek. İhaleler 17-18 Şubat'ta yapılacak.

31.12.2024 10:16
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Sümer Holdinge ait 9 ildeki 11 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Kozan, Isparta'nın Eğirdir, İzmir'in Menemen, Karaman'ın merkez, Manisa'nın Kırkağaç, Samsun'un İlkadım, Sivas'ın Koyulhisar, Tokat'ın Zile ilçelerinde birer, Kocaeli'nin Derince ilçesinde ise 3 olmak üzere 11 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli Adana, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Samsun için 5 bin lira, diğer illerdekiler için 3 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 100 bin lira ile 750 bin lira arasında değişiyor.

Adana, Isparta, İzmir ve Karaman'daki taşınmazlar için 17 Şubat'a, Kocaeli, Manisa, Samsun, Sivas ve Tokat'taki taşınmazlar için 18 Şubat'a kadar son teklifler verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 16.00'ya kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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