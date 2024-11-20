Çorum'un Sungurlu ilçesinde karşı şeride geçerek tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet A. idaresindeki 19 AF 874 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu kara yolu Hastane Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, Ferdi D'nin kullandığı 05 AAE 223 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?