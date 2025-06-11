Şüpheliler Serbest Bırakıldı

ŞÜPHELİLER SERBEST
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan ve
savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yalçın Öztaş ile sitedeki bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet Severcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
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