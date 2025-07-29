Süreyya Serdengeçti'nin Cenazesi

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti'nin (73) cenaze namazı Maltepe Camii'nde kılındı.
Cenaze namazına Serdengeçti'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile banka çalışanları katıldı. Merhumun naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Merkez Bankasında 1980 yılında göreve başlayan Serdengeçti, 2001-2006 yıllarında başkanlık görevinde bulunmuştu.
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