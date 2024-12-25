Surinam'ın Eski Devlet Başkanı Bouterse Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Surinam'ın Eski Devlet Başkanı Bouterse Öldü

15 muhalifin öldürülmesiyle suçlanan Bouterse, 79 yaşında hayatını kaybetti.

25.12.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Surinam'da 15 siyasi aktivistin öldürülmesiyle ilgili hakkında hapis cezası verilen eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Surinam Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bouterse'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

79 yaşında hayatını kaybeden Bouterse'nin "ülkedeki etkisinin kalıcı olduğunu ve çabalarının unutulmayacağını" ifade eden Brunswijk, eski Devlet Başkanı'nın ölüm nedenine ilişkin ise detay vermedi.

İlk kez 1980 yılında askeri darbeyle iktidara gelen ve 7 yıl devlet başkanlığını yürüten Bouterse, 2010 yılında kurucusu olduğu Ulusal Demokratik Parti (NDP) ile seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmiş ve 2015'teki seçimlerde de koltuğunu korumuştu.

Bouterse, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul eden ancak cinayetler işlenirken orada olmadığını ileri süren Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermişti. Mahkeme, yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

Başta, çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutulan eski Devlet Başkanı Bouterse, hapse girmemek için firar etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Surinam, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Surinam'ın Eski Devlet Başkanı Bouterse Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:11 Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
18:42 Suriye’de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
18:38 Türkiye’nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
18:11 Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
16:52 PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
06:40 Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı
06:16 Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek
01:45 DİSK’ten asgari ücret zammı tepki DİSK'ten asgari ücret zammı tepki
01:14 Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener’le şarkı söyledi Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:46 ABD’de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 19:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: Surinam'ın Eski Devlet Başkanı Bouterse Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.