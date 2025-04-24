Suriye, Abraham Anlaşmaları'na Katılabilir

(ANKARA) - Suriye geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile cumartesi günü görüşen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cory Mills, Şara'nın doğru koşullar sağlanması halinde Suriye'nin Abraham Anlaşmaları'na katılmaya istekli olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Mills, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Şara ile 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Trump yönetiminin Şam'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması için öne sürdüğü talepleri ilettiğini bildirdi.

Bu talepler arasında, Esad döneminden kalan tüm kimyasal silahların tamamen imhası ve ülke sınırları içindeki yabancı terör gruplarına karşı mücadele edilmesi yer alıyor.

Mills, Washington'a döndüğünde görüşmeye dair bildilendireceği Trump'a, Şara'nın gönderdiği mektubu da ileteceğini belirtti.

Mills Dışişleri Bakan YardımcısıYılmaz ile Suriye konusunu görüşmüştü

Mills ve Temsilciler Meclisi Üyesi Marlin Stutzman, geçen pazartesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüşmüştü.

İstanbul'daki görüşmeye Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı (SAAPP) mensupları da katılmıştı. Dışişleri Bakanlığı görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve Suriye halkının karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve insani zorlukları hafifletmenin yolları üzerinde durulduğunu duyurdu.

Abraham Anlaşmaları, 2020'de İsrail'in, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bir dizi Arap ülkesiyle ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan normalleşme anlaşmalarını ifade ediyor.

Abraham Anlaşmaları'na taraf olan Arap ülkeleri, İsrail'i resmen tanıyıp diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmayı ve bölgesel işbirliğini artırmayı taahhüt ediyor.