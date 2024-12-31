Suriye Alevi Toplumundan Zulüm Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Alevi Toplumundan Zulüm Mesajı

Suriye Alevi Toplumundan Zulüm Mesajı

Raci Nasır, Suriye'de tüm kesimlerin zulüm yaşadığını ve adalet çağrısında bulundu.

31.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki Alevi toplumunun önemli isimlerinden Raci Nasır, Suriye'deki her kesimin, çöken Baas rejimi döneminde zulüm ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

Alevi toplumun önderlerinden Nasır, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki gelişmeleri ve beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Nasır, Suriye'nin köklü tarih ve medeniyete sahip bir ülke olduğunu belirterek, "Rahmet, sevgi ve hayır dinleri bu ülkeden yayıldı. Tarihsel olarak bu ülkede sevgi, kardeşlik ve merhamet hayatı yaşıyoruz. Suriye bir bahardır ve bu bahar tek bir çiçekten oluşmuyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki din ve mezhep farklılıklarının bir zenginlik olduğuna dikkati çeken Nasır, "Tarih boyunca bu ülkede tüm mezhepler beraberce yaşadı. Bu mezhepler bir arada, sevgi ve saygı çerçevesinde bir hayat yaşıyor." diye konuştu.

Nasır, çöken Baas rejiminin ülkede toplumun tüm kesimleri ayrıştırdığını vurgulayarak, "Rejim toplumun tüm renkleri arasına nefret tohumları ekti ve zulüm yaydı. Suriye'de toplumumuzun her kesimine adaletsizlik uyguladı." dedi.

Esed rejiminin işlediği suçların sorumluluğunun, toplumun belli bir kesimine yüklenmemesi gerektiğine işaret eden Nasır, "Ülkede nasıl ki tüm kesimler zulme uğradı, bu grup da (Alevi toplumu) rejimden zulüm gördü ve mağduriyet yaşadı. Bu suçların sorumluluğunu rejimle çalışan sembol isimler taşımalı. Onlardan hesap sormalıyız." şeklinde konuştu.

"Herkesin gerçek bir vatandaş gibi muamele görmesini umuyoruz"

Nasır, Sednaya Hapishanesi'ndeki vahşetin uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdığını anımsatarak, "Sednaya Hapishanesi'nde yaşananlar son derece tehlikeli ve insanlık dışı bir suç. Bu hapishanede hangi mezhepten olursan ol, rejime düşman olan herkes yer alıyordu." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bulunduğu şu durumda ışık ve büyük bir "umut enerjisi" olduğunun altını çizen Nasır, "Bunu, devrimin kazanmasının ilk gününde ve yeni yönetime geçişte de gördük." diye konuştu.

Nasır, gelecekten umutlu olduklarını dile getirerek, "Gelecekte Suriye'deki baharın korunmasını, herkesin anayasa çatısı altında kendine yer bulmasını, çoğunluk-azınlık ayrımı yapılmadan herkesin gerçek bir vatandaş gibi muamele görmesini umuyoruz." dedi.

"Suriye, ister milli açıdan, ister dini açıdan bir bahardır"

Ülkede yeni yönetimle birlikte tüm kesimlerin birlik ve beraberlik içinde yaşamasını istediklerini anlatan Nasır, "Suriye, ister milli açıdan, ister dini açıdan bir bahardır." şeklinde konuştu.

Nasır, Allah'tan Suriye'yi ve bileşenlerini, toprak bütünlüğünü, halk arasındaki sevgi bağlarının korumasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kurulan yeni yönetimin başarılı olmasını umduklarını kaydeden Nasır, "Vatandaşlık açısından herkesi tek çatı altında toplayan bir anayasanın oluşturulmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Nasır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Alevi Toplumundan Zulüm Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:03:47. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye Alevi Toplumundan Zulüm Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.