Suriye Askerleri Irak'a Sığındı

Suriye rejimine bağlı askerlerin el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındığı öne sürüldü.
Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.
Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.
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