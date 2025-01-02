Suriye Buildex Yapı Fuarı 22. Kez Kapılarını Açıyor

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PYRAMİDS Grup Fuarcılık organizatörlüğünde her yıl 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Suriye Buildex Yapı Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Etkinliğe ilişkin bilgi verilen toplantıda, Suriye Buildex'e 450'nin üzerinde stantlı firma katılımı beklenirken 100'den fazla Türk şirketin de olacağı öğrenildi.

Bu yıl 22'nci kez kapılarını açacak olan fuar, Şam Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki inşaat firmalarının fuara katılımı için çağrı yapılırken ülkenin yeniden yapılanma hedefleri konuşuldu.

Uzun yıllardır süren savaş nedeniyle özellikle tahrip olan yapıların toparlanıp ülkenin yeniden eski günlerine dönmesi için Türk şirketlerine büyük görev düştüğü vurgulanan toplantıda, fuarın bölge içine önemin değinildi.

Suriye Buildex'e 450'nin üzerinde stantlı firma katılımı beklenirken 100'den fazla Türk şirketin de olacağı öğrenildi. Ayrıca fuarı 25 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar ile bölgesel iş birliklerinin artması ve ticari ilişkilerin ivme kazanması hedefleniyor.