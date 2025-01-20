Suriye'de 100 Milyon Captagon Hapı İmha Edildi

Güncel

ŞAM, 20 Ocak (Xinhua) -- Suriyeli yetkililer, Lazkiye Limanı yakınlarındaki bir depoda ele geçirilen yaklaşık 100 milyon captagon hapının imha edildiğini duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın pazar günkü haberine göre geçici yönetimin kamu güvenliği biriminin yakın zamanda gerçekleştirdiği bir narkotik operasyonunda büyük miktarda captagon hapı ve "narkotik toz" ele geçirildi. Bu maddelerin bir kısmının "çocuk oyuncakları ve mobilyaların" içine gizlendiği tespit edildi.

Hapların çeşitli Arap ve Batı ülkelerine ihraç edilmek üzere hazırlandığı düşünülüyor.

Sentetik uyarıcı fenetilinin ticari marka adı olan captagon, ilk olarak 1960'larda hiperaktivite, narkolepsi ve depresyon gibi durumları tedavi etmek için geliştirilmiş, ancak yüksek bağımlılık potansiyeli nedeniyle 1980'lerde çoğu ülkede yasaklanmıştı.

Suriyeli yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını yineleyerek vatandaşları şüpheli faaliyetleri bildirerek kendilerine yardımcı olmaya çağırdı.