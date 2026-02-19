Suriye'de 2026 Genel Af Kararnamesi Yayınlandı - Son Dakika
Suriye'de 2026 Genel Af Kararnamesi Yayınlandı

19.02.2026 14:41
Suriye Cumhurbaşkanı, bazı suçlarda af ve ceza indirimi öngören kararnamesini açıkladı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımlandığı tarihten önce işlenen suçları kapsayan 2026 tarihli ve 39 sayılı genel af kararnamesini yayımladı. Kararname, bazı suçlarda tam af, bazı suçlarda ise ceza indirimi öngörürken belirli ağır suçları kapsam dışında bıraktı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı kararname metnine göre, müebbet hapis cezaları 20 yıl süreli geçici hapis cezasına dönüştürülecek. Ancak kişisel zarara yol açan suçlarda, mağdurun kişisel hakkından feragat etmemesi halinde bu indirim uygulanmayacak. Mağdurların, kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde kişisel dava açma hakları bulunuyor.

Kararname kapsamında, kesinleşmiş hükümle ceza almış kişilerden tedavisi olmayan ağır hastalığı bulunanlar ile 70 yaşını doldurmuş olanlar, suçun niteliğine bakılmaksızın müebbet veya geçici hapis cezalarından muaf tutulacak.

Kararnameye göre, küçük suçlar ve kabahatlerin tamamı affediliyor. Bunun yanında bazı daha ciddi suçlarda da cezanın tümü siliniyor. Tam af kapsamına giren suçlar arasında belirli uyuşturucu suçları, bazı kaçakçılık suçları, yasa dışı döviz işlemleri, devletin sübvansiyonlu ürünlerinin kaçak satışı, tüketici kanunundaki bazı ihlaller, askeri ceza kanununda yer alan bazı suçlar ve belirli siber suçlar bulunuyor.

Kaçırma suçlarında ise failin mağduru fidye almadan ve kalıcı zarar vermeden serbest bırakması ya da bir ay içinde yetkili makamlara teslim olması halinde tam af uygulanacak. Silah ve mühimmat suçlarında ise silahların üç ay içinde teslim edilmesi şartı aranacak

Geçici hapis cezalarının yarısı affedilecek; çocuklara yönelik tüm ıslah ve bakım tedbirleri de kararname kapsamında muaf tutulacak.

Suriye halkına karşı ağır ihlaller içeren suçlar"ın af kapsamı dışında

Öte yandan kararname; Suriye halkına karşı ağır ihlaller içeren suçlar, işkence suçu, insan ticareti, bazı ağır uyuşturucu suçları, fuhuşla mücadele kanunu kapsamındaki suçlar, sınavda kopya suçları, elektrik ve telekomünikasyon altyapısına yönelik hırsızlık ve bazı ağır ceza kanunu maddelerini kapsam dışında bıraktı.

Kaynak: ANKA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Suriye'de 2026 Genel Af Kararnamesi Yayınlandı
