Suriye'de Alevilere Yönelik Saldırılar Lanetlendi - Son Dakika
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Suriye'de Alevilere Yönelik Saldırılar Lanetlendi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Suriye'deki Alevi katliamlarını kınayarak barış çağrısında bulundu.

11.03.2025 17:34
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(ANKARA) - Suriye'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye, Tartus, Ceble ve Humus bölgelerinde başlayan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan saldırılarla ilgili DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den ortak açıklama geldi. "Özellikle Alevi sivillere yönelik gerçekleştirilen bu katliamlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmaktadır ve en ağır şekilde lanetlenmelidir" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "Ortadoğu'nun daha fazla çatışmaya değil, silahların susmasına ve barışa ihtiyacı vardır" denildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Suriye'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye, Tartus, Ceble ve Humus bölgelerinde başlayan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan olaylara ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Suriye bir kez daha savaş politikaları ve kanla sınanıyor. Savaşı ve şiddeti araç olarak kullanan emperyalist güçler coğrafyayı kana bulamaktan vazgeçmiyor. Suriye'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye, Tartus, Ceble ve Humus bölgelerinde, cihatçı-mezhepçi çetelerin katliamları dur durak bilmiyor. Yaşananlar sadece mezhepçi bir saldırı olmaktan öte, tüm coğrafya üzerine büyüyen savaş planlarının göstergesidir. Özellikle Alevi sivillere yönelik gerçekleştirilen bu katliamlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmaktadır ve en ağır şekilde lanetlenmelidir. Suriye, emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle sürdürülen politikalar sonucu yıkıcı bir iç savaşın acısını halen yaşamaktadır. Türkiye'nin de dahil olduğu bu süreç bölgenin tamamını karanlığa sürüklemiş ve emperyalist çekişmelerin de tehlikeli boyuta gelmesini sağlamıştır.

"Devletin kurumsal yapısı içinde planlanan ve uygulanan bir soykırım pratiğiyle karşı karşıyayız"

HTŞ rejiminin muhalif kesimlere karşı izlediği inkar ve katliam politikalarının, devletleşme süreciyle birlikte resmi kolluk kuvvetleri eliyle sürdürülmesi, bu süreci daha da vahim hale getirmektedir. Artık bireysel çete saldırılarından öte, devletin kurumsal yapısı içinde planlanan ve uygulanan bir soykırım pratiğiyle karşı karşıyayız. Bu, yalnızca Suriye halkları için değil, bölgedeki tüm toplumsal dinamikler için büyük bir tehdittir. Devlet gücüne yaslanarak sürdürülen bu katliam politikaları, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını ve emperyalist güçlerin bu katliamlara dolaylı ya da doğrudan onay verdiğini göstermektedir. Şimdi de emperyalizm, Suriye'de yayılmacı politika ve müdahaleler ile etnik ve mezhepçi katliamlar üzerinden güçlerini denemektedir. Bu durum sadece Suriye değil, tüm Ortadoğu coğrafyasında demokrasi, özgürlük ve barış hayalleri için bir tehdit anlamına gelmektedir.

"İnsanlığa karşı işlenen bu suçun sorumluları ortaya çıkartılmalı, saldırılara son verilmelidir"

Emperyalist güçlerin 'yeni Ortadoğu düzeni' olarak sunduğu bu müdahalelerin halklara kan ve zulümden başka bir şey getirmeyeceği ortadadır. Ortadoğu'nun daha fazla çatışmaya değil, silahların susmasına ve barışa ihtiyacı vardır. Suriye'de etnik ve mezhepçi çatışmaları sürdüren silahlı çetelerin desteklenmesinden, halklarla savaşı ve düşmanlığı körüklemekten geri durulmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen bu suçun sorumluları ortaya çıkartılmalı, saldırılara son verilmelidir. Bugün gerçek bir özgürlük ve barış iradesi, ırkçı ve mezhepçi kışkırtmalara karşı antiemperyalist dayanışmayı ve bir arada yaşam zeminlerini güçlendirerek sağlanabilecektir. Bizler dün olduğu gibi bugün de emperyalist savaşlara karşı, ülkemizde ve Ortadoğu'da tüm alanları barış sesleri doldurmaya devam edeceğiz. Cihatçı çetelerin işkence ve katliamlarını lanetliyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Alevilere Yönelik Saldırılar Lanetlendi - Son Dakika

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