Suriye'de Çatışmalarda 524 Ölü - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalarda 524 Ölü

Suriye kıyı bölgesinde başlayan çatışmalarda 311 Alevi sivil ve 213 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

08.03.2025 15:02
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(ANKARA) - Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), "Perşembe günü başlayan çatışmaların ardından, güvenlik güçleri ve onlara bağlı gruplar tarafından Suriye'nin kıyı bölgesinde 311 Alevi sivilin öldürüldüğünü" açıkladı. Bölgesel kaynaklar, 213 güvenlik personeli ve militanın da çatışmalarda öldüğünü belirterek, toplam ölü sayısının ise 524'e yükseldiğini ifade ediyor.

Suriye'de perşembe günü Alevilerin yoğun olarak yaşadığı kıyı bölgelerinde silahlı gruplar ile Suriye'nin yeni yönetimine bağlı güçler arasında başlayan ve ardından daha geniş bir bölgeye yayılan çatışmalar, Şam yönetimine bağlı ordu güçlerince büyük oranda kontrol altına alındı.

Alevi aileler Himeymim hava üssüne sığındı

SOHR, Şam'daki yeni yönetime  bağlı güçlerin en az 311 Alevi sivilin öldürdüğünü kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Alevi ailelerin Lazkiye'de bulunan Rusya kontrolündeki Himeymim hava üssüne sığındığı görülüyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, "Esad ailesinin doğum yeri olan Kardaha'da, aralıkta devrilen rejime bağlı güçler olduğu iddia edilen silahlı gruplara yönelik özel operasyonlar düzenlediklerini ve Ceble'deki askeri okulu yeniden ele geçirdiklerini" duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Alarabiya ve Al Hadath'ın aktardığına göre, Suriye'nin sahil kentlerinde bugün temkinli bir sessizlik hakimken, Suriye ordusunun Tartus ve Lazkiye kırsallarında askeri harekatlarına devam ettiği belirtildi.

Suriye devletine bağlı haber ajansı SANA, Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin büyük Lazkiye ve Tartus'taki operasyonlarının ardından Lazkiye'deki İbn Sina Hastanesi çevresinde gece saatlerinde hafif düzeyde çatışmalar yaşandı. Bu çatışmaların "Esad rejiminden ayrıldığı iddia edilen güçlerce gerçekleştirilen bir saldırının ardından meydana geldiği" ileri sürüldü.

Suriye Başkanı Ahmed Şaraa, "eski rejim kalıntıları" olarak isimlandirdiği grupları derhal silahlarını teslim etmeye çağırarak, aksi takdirde çok geç olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Çatışmalarda 524 Ölü - Son Dakika

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