Suriye'de Geçici Anayasa İmzalandı

(ANKARA) - Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı, ülkede beş yıllık geçiş süreci boyunca geçerli olacak geçici anayasayı imzaladı. Geçici anayasanın hazırlanmasından sorumlu yetkililerden Abdulhamid el-Avak, bugün düzenlenen basın toplantısında, yeni anayasada devlet başkanının Müslüman olması ve şeriatın temel hukuk kaynağı olarak kabul edilmesi gibi maddelerin bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin geçici hükümetinin lideri Ahmed Şara, ülkede beş yıllık geçiş süreci boyunca geçerli olacak geçici anayasayı imzaladı.

Eski muhalif grup Heyet Tahrir el- Şam'ın (HTŞ) aralık ayında Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirmesinin ardından ülkede geçici bir hükümet kurulmuş, geçici hükümetin cumhurbaşkanı Şara, seçimlerin 4 ila 5 yıldan önce yapılamayacağını söylemişti.

Eski HTŞ lideri Ahmed Şara'nın, geçici Cumhurbaşkanı olarak belirlendiği ocak ayındaki toplantıda, eski anayasanın yürürlükten kaldırılması ve yenisinin hazırlanmasına da karar verilmişti.

Geçici anayasanın hazırlanmasından sorumlu yedi üyeden biri olan Abdulhamid el-Avak, bugün düzenlenen basın toplantısında, yeni anayasada devlet başkanının Müslüman olması ve İslam hukukunun (şeriat) temel hukuk kaynağı olarak kabul edilmesi gibi 2012 Anayasası'ndan bazı maddelerin korunduğunu söyledi.

Türkiye'deki Mardin Artuklu Üniversitesi'nde de anayasa hukuku profesörü olan el-Avak, geçici anayasanın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alan maddeler içerdiğini de belirtti. El-Avak, anayasanın Suriye'nin siyasi belirsizliği içinde "sosyal güvenlik ve özgürlük arasında bir denge kurmayı" hedeflediğini ifade etti.

Kalıcı bir anayasa taslağı hazırlamak için yeni bir komitenin oluşturulacağı açıklansa da, bunun Suriye'nin siyasi, dini ve etnik gruplarını ne kadar kapsayıcı olacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

Geçici anayasanın temel hedeflerinden biri, ülkenin geçiş sürecinden çıkışına dair bir zaman çizelgesi belirlemek olduğu Suriyeli yetkililerce daha önce belirtilmişti. Aralık ayında Şara, Suriye anayasasının yeniden yazılmasının üç yıl sürebileceğini söylemişti.

Şara, geçen ay, geçici bir anayasanın ilan edilmesi ve ara dönem parlamento seçimlerinin yapılmasını öngören ulusal diyalog konferansının ardından yeni anayasa taslağı hazırlamak üzere bir komite kurmuştu. Ancak Ulusal Diyalog Konferansı Suriye'nin farklı etnik ve mezhepsel gruplarını ya da sivil toplumu yeterince kapsamadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD ve AB Şam'daki yeni yönetimin azınlıkların korunduğu kapsayıcı bir siyasi sistem kurulana kadar Esad yönetimi döneminde Suriye'ye uygulanan ağır yaptırımları kaldırma konusunda tereddütlü olduklarını ifade etmişti. Şara ve Türkiye dahil bölge ülkeleri ise, Suriye'nin çökmekte olan ekonomisinin daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceği endişesiyle zaman zaman Batılı ülkeleri bu kararlarını gözden geçirme konusunda çağrı yapıyor.