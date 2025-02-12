Suriye'de Geçiş Süreci Belirsiz - Son Dakika
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Suriye'de Geçiş Süreci Belirsiz

BM Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin adımlarının belirsiz olduğunu vurguladı.

12.02.2025 22:17
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki yeni yönetimin atacağı birçok adımın "hala belirsiz" olduğunu söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu konulu toplantıda, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ülke temsilcilerini bilgilendirdi.

Suriye'de çok önemli bir süreçten geçildiğini aktaran Pedersen, "Geçici yetkililerin siyasi geçiş süreci konusunda nerede durduğunu size bildirmek isterim ancak daha sonraki adımlarla ilgili birçok ayrıntı hala belirsiz." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, 30 Ocak'ta yaptığı birleştirici konuşmada, "kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağı, ülkeyi özgür ve adil bir seçime hazırlayacağı" yönündeki sözlerini hatırlatan Pedersen, bu konuda henüz "resmi bir adım atılmadığına" vurgu yaptı.

Özel Temsilci, Suriye'deki geçici yönetimin, "ulusal bir ordu kurma çabaları da dahil olmak üzere varlığını sağlamlaştırmaya" devam ettiğini ancak sürecin ters gitme ihtimaline karşı ülke halkının, DEAŞ tehdidi devam ederken yeni silahlı kuvvetlerin üst düzey saflarına yabancı savaşçıların dahil edilmesi konusunda ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

İsrail Ordusu'nun bölgedeki varlığına da değinen Pedersen, Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki faaliyetleriyle 1974 Güçlerin Ayrılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirterek, "Konsey'e İsrail'in bunun geçici bir varlık olduğu yönündeki taahhüdüne uymasını ve İsrail'in geri çekilmesi gerektiğini vurgulamasını rica ediyorum." diye konuştu.

Joyce Msuya, Suriye halkının yaşadığı sıkıntıları aktardı

BMGK toplantısında daha sonra söz alan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Suriye halkının içinde bulunduğu insani durumun aciliyetine dikkati çekerken, dış yardımların önemine vurgu yaptı.

"Doğu Halep'teki Menbiç ve çevresindeki çatışmalar 25 binden fazla insanı yerinden etti ve düzinelerce sivilin ölümüne neden oldu." diyen Msuya, çatışmaların, Tişrin Barajı'ndaki onarım faaliyetlerini engellemeye devam ettiğini ve bölgedeki insanları su ve elektrikten mahrum bıraktığını belirtti.

BM'nin Türkiye üzerinden sınır ötesi yardım teslimatları için mevcut düzenlemeleri 6 ay daha sürdürmesi için Suriye'deki geçici hükümet yetkililerinin verdiği izni "memnuniyetle karşıladıklarını" ifade eden Msuya, ülkedeki durumun iyileşmesine paralel olarak artan geri dönüşlerle ilgili şunları söyledi:

"Komşu ülkelerdeki 6 milyon Suriyeli mültecinin çoğu, geri dönüp dönmeme kararını tartıyor. Aralık ayından bu yana UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği), yaklaşık 270 bin kişinin geri döndüğünü tahmin ediyor. UNHCR tarafından geçen ay bir dizi komşu ülkede yapılan hızlı bir niyet anketine göre, mültecilerin dörtte birinden fazlası önümüzdeki yıl evlerine dönmeyi umuyor. Bu, geçen yılki benzer anketlere göre önemli bir artış."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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