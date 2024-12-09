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Suriye'de Kimyasal Silahlar Gündemde

KSYÖ, Suriye'deki kimyasal silah tesislerini takip ediyor, Esed rejiminin eylemleri sorgulanıyor.

09.12.2024 20:47
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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Baas rejiminin devrildiği Suriye'de kimyasal silahlarla ilgili tesislerin durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

KSYÖ'den yapılan açıklamada, KSYÖ'nün siyasi geçiş sürecinde Suriye'nin kimyasal silah beyanındaki boşlukları, tutarsızlıkları ve çelişkileri açıklığa kavuşturma taahhüdünü yinelediği ifade edildi.

Açıklamada, KSYÖ'nün Suriye'deki gelişmeleri, kimyasal silahlarla ilgili tesislerin durumuna özel bir dikkat göstererek yakından takip ettiği bildirildi.

KSYÖ'nün, konuyla ilgili Suriyeli yetkililer ve uluslararası ortaklarla daha fazla temas kurmaya hazır olduğu kaydedildi.

Devrik rejimin kimyasal silah kullandığı tespit edilmişti

Uluslararası camianın gündemine oturan 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silahlı katliamda 1400'ün üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.

KSYÖ tarafından 27 Ocak 2023'te yayımlanan raporda, Suriye'de Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde klor gazıyla onlarca kişinin öldüğü saldırıdan Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilmişti.

21 Nisan 2021'de KSYÖ Taraf Devletler Toplantısında alınan kararla, Suriye'de Esed rejimi güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre de Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlemişti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Esed Rejimi, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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