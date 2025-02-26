Suriye'de Kitaplara Özgürlük - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Kitaplara Özgürlük

Esad rejiminin devrilmesiyle Suriye'de sansürlenen kitaplar yeniden basılmaya başlandı.

26.02.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriye'de rejim değişti, kitaplara da özgürlük geldi

ŞAM - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından sivillerin yanı sıra kitaplar da özgürlüğüne kavuştu.

Suriye'de Esad rejiminin uzun yıllar boyunca uyguladığı sansür nedeniyle basılamayan İslami eserler, felsefe ve çeşitli alanlardaki kitaplar artık yeniden basılabiliyor. Düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açan eserlerin basımını yasaklayarak rejim ideolojisine aykırı düşüncelerin yayılmasını engellemeyi amaçlayan Esad rejimini devrilmesiyle, halk istediği kitaplara yeniden ulaşabiliyor.

Rejim döneminde kitapların yasaklanmasıyla mücadele eden kitabevi sahipleri yaşadıklarını anlattı.

Kitabevi sahibi Abdurrahman el-Suruci, "Bu rejim insanlara çok işkence etti. Baas Partisi'nin yönetimi altında çok acı çektik. Kitabevlerine güvenlikten çok baskı vardı sürekli takip ediliyorduk. Yayınladığımız kitaplar yüzünden sürekli karakola götürülüyorduk. İbn Kayyim El-Cevziyye ve İbn Teymiyye gibi alimler yasaklıydı. Rejim, Şam'ın kimliğini silmek için bu alimleri yasakladı. Eymen el-Atum ve Yusuf el-Karadavi gibi çağdaş yazarlar da yasaklıydı. Değersiz kitapları destekliyorlardı. Yasaklanan tüm kitaplar ahlak, din ve felsefe hakkındaydı. Bilime ve alimlere düşmandılar" dedi.

Adını açıklamayan Firdevs Kütüphanesi sahibi, "1920 yılında kurulan Firdevs Kitabevi'nin sahibiyim. Rejim, bilim, alimler ve dine savaş açmıştı. Her şey yasaktı, İslam ahlak ve dininden bahseden tüm kitaplar yasaktı. Doğrudan tutuklanmadık ama sürekli güvenlik şubelerine gidiyorduk. Bir keresinde bir kitabı yayınladığımız için tutuklanacaktık ama neyse ki kitap yanlışlıkla Esad'ın kütüphanesinde de vardı ve bu bizi tutuklanmaktan kurtardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Politika, Edebiyat, Kültür, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Kitaplara Özgürlük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
07:52 Hizmet dökümünde “S“ harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor Hizmet dökümünde "S" harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor
07:42 İddialar doğru çıktı Sevilen dizi final yapıyor İddialar doğru çıktı! Sevilen dizi final yapıyor
07:38 Uçan otomobil hayali gerçek oldu Fiyatı tam 11 milyon TL Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL
07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
03:16 Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan “altın kart“ satışına başlıyor Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan "altın kart" satışına başlıyor
02:16 Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak 2 ayda çöküşü yaşadı Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 20:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Kitaplara Özgürlük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.