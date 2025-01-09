Suriye'de Mültecilerin Dönüşü Planlanıyor - Son Dakika
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Suriye'de Mültecilerin Dönüşü Planlanıyor

Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak ve mültecileri geri döndürmek istiyor.

09.01.2025 13:23
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ŞAM, 9 Ocak (Xinhua) -- Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis edeceklerini ve mültecilerin geri dönüşünü sağlayacaklarını söyledi.

Şeybani, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ve iktidar değişikliğinin birinci ay dönümü nedeniyle çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Suriye'nin her karış toprağında yeniden birlik sağlanıncaya ve yerinden edilmiş insanlar ve mülteciler evlerine dönünceye kadar tam anlamıyla mutlu olamayız" dedi.

Bakanlık, başka bir açıklamada ise ABD hükümetinin Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin muafiyet ve istisnalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu başarının "yoğun diplomatik görüşmelerle" elde edildiğini kaydeden bakanlık, "Suriye'nin dikkate değer kadrolarının özverili çalışmalarından" övgüyle bahsetti.

"Yaptırımlardan aslında Suriye halkı etkileniyordu; artık asıl sebep ortadan kalktı" diyen bakanlık, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının Suriye'nin toparlanması, istikrarı ve refahı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlığın açıklamaları, Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından Aralık 2024'te iktidara gelen yeni yönetimin bir dizi diplomatik hamlesinin ardından geldi.

Eski Devlet Başkanı Beşar Esad, bir ay önce Heyet Tahrir Şam liderliğindeki isyancı güçlerin hızla ilerleyen saldırısı sonucu devrilmişti.

ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler 2011 yılında patlak veren iç savaşın ardından Suriye'ye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Ancak Suriye'deki yeni durum, geçmişte El Kaide ile bağlantısı nedeniyle Heyet Tahrir Şam'a ve bazı liderlerine uygulanan mevcut yaptırımlar nedeniyle daha karmaşık bir hal aldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suriye'de Mültecilerin Dönüşü Planlanıyor - Son Dakika

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