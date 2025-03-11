Suriye'de Şam ile Süveyda Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Suriye'de Şam ile Süveyda Anlaşması İmzalandı

Süveyda Valisi ve Dürzi liderlerle yapılan görüşmelerde, kurumların Şam'a entegrasyonu sağlandı.

11.03.2025 16:10
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(ANKARA) - Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle Şam'da bir araya geldi. Görüşmelerde, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın yaptığı habere göre, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Suriye'nin  Süveyda bölgesinin Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle Şam'da bir araya geldi. SANA'da yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Süveyda Valiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, katılımcıların önemli ulusal ve yerel konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Görüşmede ayrıca, Suriye tarihinin bu tarihi aşamasının, özgür Suriyelilerin, zorlu bölgesel ve uluslararası koşullara ve Suriye'nin, topraklarının ve halkının birliğine karşı oynanan oyunlara rağmen, adaletin, hukukun ve Suriye halkının tüm kesimlerinin adil temsilinin hüküm sürdüğü bir vatan özlemi içinde olduğu önemi vurgulandı."

Şara'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara, Süveyde Valiliği'nden gelen ve aralarında aydın ve akademisyenlerin bulunduğu seçkin bir heyetle bir araya geldi" denildi.

Süveyda Valiliği de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşüldüğü bildirildi. Yapılan görüşmelerde, tüm kurumları Şam hükümetine entegre eden bir anlaşma imzalandığı öne sürüldü. Buna göre; Şam, Süveydalı olma zorunluluğu olmayan" bir vali ve polis şefi atayacak. Kkentte asayişi sağlayan silahlı Dürzi grupları İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve yerel polisler, sadece Süveyda halkından olacak. Ancak, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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