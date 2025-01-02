Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Yolda

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Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan Ulusal Diyalog Konferansı'nı ocak ayı ortasında düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Suriye'de toplumun farklı kesimlerinden 1000'den fazla kişinin yer alması beklenen Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar sürüyor.

Geçici hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, konferansın bu ay ortasında yapılması öngörülüyor.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Konferansı için, "Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.