Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruldu - Son Dakika
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Suriye'de Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruldu

Ahmed el-Şara, ulusal güvenliği artırmak için yeni bir Ulusal Güvenlik Konseyi kurdu.

13.03.2025 13:40
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(ANKARA) - Suriye Ahmed el- Şara, bir kararnameyle Ulusal Güvenlik Konseyini kurdu. Konsey, ülkenin ulusal güvenliği ve devletin karşı karşıya olduğu zorluklarla ilgili kararlar alacak.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, dün bir kararname yayınlayarak, ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyini kurdu.

Yeni konseyle ilgili kararnamede, konseyin "ulusal güvenliği arttırmak ve önümüzdeki dönemde karşılaşılacak güvenlik ve siyasi zorluklara yanıt vermek amacıyla" kurulduğu belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra konseyin diğer üyeleri arasında Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve ülkenin İstihbarat Teşkilatı Başkanı yer alacak.

Kaynak: ANKA

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