Suriye'de Umutlu Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Umutlu Görüşme

Suriye\'de Umutlu Görüşme

Başpiskopos Jallouf, Suriye'nin yeni lideri Şara ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

09.01.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Halep Piskoposu ve Vatikan'ın Suriye'deki misyonerlik işlerinden sorumlu Havarisel Vekili Başpiskopos Hanna Jallouf, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesini, "kardeşçe, samimi ve büyük bir sevgi içinde" olarak tanımladı.

Jallouf, Şara ile görüşmesinin detaylarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Yapılan görüşmenin "kardeşçe, samimi ve büyük bir sevgi içinde" geçtiğini belirten Jallouf, "Geçmişten gelen köklü bir dostluk ilişkisinin yenilendiğini hissettim." dedi.

Jallouf, Şara'nın "samimi, dürüst ve sözünde duran birisi olduğunu" düşündüğünü belirterek, Şara'yla İdlib'de geçmişteki çalışmaları sırasında tanıştıklarını ve kendisine sorunların bir yıl içinde çözüleceğini söylediğini hatırlattı.

Halep'e girdiğinde Şara'nın kendisini arayıp cemaatin durumunu sorduğunu anlatan Jallouf, Şara'nın ifadelerini şu şekilde aktardı:

"Onlar emin olsun, tamamen onların yanındayız. Hayatlarını doğal seyrinde yaşamaya devam etsinler. Kimse onlara zarar vermeyecek, ne dolaylı yoldan ne de doğrudan. Bırakın bayramlarını eskisi gibi özgürce ve doğal bir şekilde kutlasınlar. Hatta bayramlarının eskisinden daha güzel olmasını istiyoruz."

Jallouf, Şara'nın Suriye'nin geleceğine dair "olağanüstü vizyonu" olduğunu belirterek "(Şara) Suriye'nin eski medeniyet seviyesine ulaşmasını ve ülkenin mozaik yapısını koruyarak daha büyük bir medeniyet kapısını açmasını istiyor." diye konuştu.

Geleceğe yönelik umutlar

Suriye'de yüksek niteliklere sahip insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Jallouf, çocukların geleceği adına ülkeyi el birliğiyle inşa etme konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Jallouf, "İnşallah, adım adım ilerleyerek herkesin elini sıkacağız ve Suriye'nin eski kültürel, eğitimsel ve sanatsal öncü rolüne geri dönmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın "olumsuz" mesajları

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesine ilişkin bu manzaranın "kabul edilmeyeceği" ihtimalini belirten Jallouf, "Tabii ki her değişimde korkular vardır, bu kaçınılmaz. Ancak zamanla toplum bu değişime alışacaktır." ifadelerini kullandı.

Jallouf, Batı ülkelerinin Suriye'deki değişime yönelik hala "olumsuz" bakış açısına sahip olduğunu ve muhaliflere "karşı" mesajlar gönderdiğini söyleyerek bu durumun Batı toplumu üzerinde "büyük" etkisi olduğunun altını çizdi.

Görevlerinin Batılı ülkelere "gerçekleri anlatmak" olduğunu aktaran Jallouf, "Batı veya ABD ile olan ilişkilerimizde bu olumsuz algının zamanla değişeceğine inanıyorum." dedi.

Dış desteğin önemine de dikkati çeken Jallouf, "Dış desteğin yeşil ışığı, yeni devleti sağlam bir şekilde güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Suriyelilerin ülkeye dönüşünü kolaylaştıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Jallouf ayrıca, "Suriyeliler olarak her zaman özgür yaşadık, özgürlüğü sevdik ve özgür olmak istiyoruz. Hiçbir zaman başkasına tabi olmayı kabul edemeyiz." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Umutlu Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Umutlu Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.