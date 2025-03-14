Suriye'de Yeni Anayasa Beyannamesi İmzalandı - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Anayasa Beyannamesi İmzalandı

Devlet Başkanı eş-Şara, basın özgürlüğünü öngören Anayasa Beyannamesi taslağını imzaladı.

14.03.2025 14:24
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- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara, Anayasa Beyannamesi taslağını imzaladı

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, uzmanlar tarafından hazırlanan ve fikir, ifade, bilgi, yayın ile basın özgürlüğünü şart koşan Anayasa Beyannamesi taslağını imzalayarak, "Bu durumun Suriye halkı için inşa ve kalkınma yolunda iyi bir başlangıç olmasını umuyoruz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, uzmanlar tarafından hazırlanan 44 maddelik Anayasa Beyannamesi taslağını imzaladı. Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende, açıklamalarda bulunan eş-Şara, "Bu durumun Suriye halkı için inşa ve kalkınma yolunda iyi bir başlangıç olmasını umuyoruz. Cehaletin yerine bilgiyi, acının yerine merhameti koyduğumuz, Suriye için yeni bir tarih olmasını umuyoruz" dedi.

Anayasa Beyannamesi'ni hazırlamakla görevli Uzmanlar Komitesi ise düzenlediği basın toplantısında, komitenin kurulduğu günden bu yana gerekli çalışmaları tamamlamaya kararlı olduğunu, Anayasa Beyannamesi'nin Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarına dayandığını ve fikir, ifade, bilgi, yayın ve basın özgürlüğünü şart koştuğunu açıkladı. Ayrıca devletin toprak ve halk birliğine ve kültürel özelliklere saygıya olan bağlılığının vurgulandığını bildirdi. "Toplum güvenliği ile özgürlük arasında bir denge oluşturmak için haklar ve özgürlükler konusunda özel bir bölüm eklemeyi arzu ettik" açıklamasında bulunan komite, Anayasa Beyannamesi'nin mülkiyet hakkını, kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatına katılım hakkını ve kadınlara siyasi hakları garanti altına aldığını ifade etti.

Meclis, Cumhurbaşkanını görevden alabilecek

Komiteye göre, beyannamede hakimlerin önemi, kararları ve bağımsızlıkları vurgulanırken, cumhurbaşkanını görevden alma, azletme veya yetkilerini azaltma konusu Halk Meclisi'ne bırakıldı. Halk Meclisi ayrıca tüm yasama sürecini denetlerken, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır. Geçiş süresi 5 yıl olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal ilan etme hakkı verildi.

"Halk Meclisi'nin geçiş dönemi boyunca cumhurbaşkanlığı üzerinde hiçbir yetkisi olmayacaktır"

Komitesi Üyesi Profesör Abdul Hamid Al-Awak ise basın toplantısında, "Güçlerin tam ayrılığına dayalı bir siyasi sistem seçtik. Taslakta önerilen bu siyasi sistem geçiş döneminin yönetilmesine yardımcı olacaktır. Siyasi sistemi gerçek anlamda anayasal bir yola döndürmek için çalıştık ve kalıcı bir anayasanın yürürlüğe girmesini önerdik. Halk Meclisi'nin geçiş dönemi boyunca cumhurbaşkanlığı üzerinde hiçbir yetkisi olmayacaktır. Yüksek Seçim Komisyonu ve yasaların anayasaya uygunluğu ile ilgilenecek bir Yüksek Anayasa Kurumu da dahil olmak üzere çeşitli organlar oluşturulacaktır. Önceki anayasalarda metin diktatöre hizmet ediyordu, ancak bugün tüm yetkililerin çalışmaları halk tarafından denetleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Suriye, Şara, Son Dakika

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