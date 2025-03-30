Suriye'de Yeni Kabine Açıklandı - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Kabine Açıklandı

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine yemin töreniyle göreve başladı.

30.03.2025 02:16
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Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklandı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür." ifadelerini kullandı.

Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz." diyerek vizyon planlarını sıraladı.

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Şara, "Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.

Törende yeni kabinede yer alan bakanlar da konuşma yaptı.

Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Diyanet İşleri Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Yeni Kabine Açıklandı - Son Dakika

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