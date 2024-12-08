Suriye'de Yeni Ulusal Sözleşme Başlatıldı

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(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülke vatandaşlarına yönelik "Bugün, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu tek bir vatanın inşası için Suriyelileri bir araya getiren, birleştiren ve ayırmayan bir ulusal sözleşme ve tüzük başlatılarak, Suriye tarihinde yeni bir sayfa yazılıyor. Herkes, tek bir görüşe bakılmaksızın tüm hak ve görevlere sahiptir" açıklamasını yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve yönetimine karşı Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) başını çektiği cihatçı muhaliflerin başkent Şam'a girmesi ve Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriyeli kardeşler, bugün, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu tek bir vatanın inşası için Suriyelileri bir araya getiren, birleştiren ve ayırmayan bir ulusal sözleşme ve tüzük başlatılarak, Suriye tarihinde yeni bir sayfa yazılıyor. Herkes, tek bir görüşe bakılmaksızın tüm hak ve görevlere sahiptir. Vatandaşlık temeldir. Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve gurbetçiler ile yurt dışındaki diplomatik misyonları, Suriye halkını temsil etme konusunda duydukları güvene ve vatanın yüce kalmasına dayanarak, tüm yurttaşlara hizmet etme ve onların işlerini yönetme kararlılığını sürdürecektir."