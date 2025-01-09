Suriye'de Yeni Yönetim İnşaya Çağırıyor - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Yönetim İnşaya Çağırıyor

Ahmed Şara, Suriye'nin yeni yönetimi olarak ülkede sadakatle yeniden inşa sürecini vurguladı.

09.01.2025 14:46
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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin büyük bir sadakat ve muhabbetle inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Şara, 6 Ocak'ta İstanbul'da vefat eden ve cenazesi Suriye'nin başkenti Şam'da defnedilen Suriyeli alim Sariye er-Rifai'nin taziyesine katıldı.

Taziyede konuşma yapan Şara, Sariye'nin Şam'ın sembol isimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Şara, "Şam (Suriye) 60 yıldır büyük bir zulme maruz kaldı, aileler bölünüp parçalandı, halkı başka ülkelere göçmek zorunda kaldı, evleri insanların başlarına yıkıldı." dedi.

Esed rejim askerlerinin yerleşim yerlerini varil bombalarıyla vurduğunu hatırlatan Şara, "Bugün Şam hak ettiği yere geri dönmüştür, bu zalimden kurtulmuş, Allah'a şükürler olsun o zalim gitmiş Şam'ın bereketi kalmıştır. Alimlerimiz 13 yılı aşkın bir hicretten sonra ülkelerine geri dönebilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şara, Şam halkı için tarihi bir süreçten geçildiğine ve bugün bir yol ayrımında olunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Devletimizi büyük bir sadakat ve muhabbetle inşa etmeliyiz. Çünkü Şam İslam'ın göz bebeğiydi, Arap ve İslam ülkeleri için bir merkezdi. Buradan Çin'den Endülüs'e kadar olan coğrafyanın tamamı yönetiliyordu. İşte buna iyi bakın, burası müthiş bir tarihtir, burayı bir daha elden çıkarmayalım."

Ülkenin ciddiyetle yeniden inşa edilmesinin önemini vurgulayan Şara, "Allah'a şükürler olsun ki insanlar birbirlerine geri döndü ve Allah'a şükürler olsun ki insanlar evlerine geri döndü. Bu, Allah'a şükretmemizi gerektiren bir lütuftur. Bu ülkeyi yeniden inşa etmek için çok ve ciddiyetle çalışalım." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin önde gelen alimlerinden Sariye er-Rifai, 1948 yılında Şam'da doğmuş, 1966 yılında Mısır'daki Ezher Üniversitesi'ne girmiş, Şam'a döndükten sonra Zeyd Bin Sabit İlim Merkezi'ni kurmuştu.

Baas rejimine muhalefetiyle bilinen ve 2012 ylında Suriye'den ayrılarak İstanbul'a yerleşen Sariye er-Rifai, 6 Ocak'ta hayata gözlerini yummuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Yeni Yönetim İnşaya Çağırıyor - Son Dakika

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