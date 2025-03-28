Suriye\'deki Dini Azınlıklara Katliam Riski

Uluslararası İnsan Hakları Topluluğu, Suriye'de Aleviler, Kürtler ve Hristiyanlara yönelik katliam riskine dikkat çekerek, ülkedeki şiddet, istikrarsızlık ve ekonomik çöküşe karşı uyardı.Uluslararası İnsan Hakları Topluluğu'nun (IGFM) Almanya örgütü, Suriye'deki geçici hükümetin dini azınlıklar ve muhaliflere yönelik hak ihlallerini sürdürdüğünü açıkladı.

Dünya çapında 38 örgütlenmesi bulununan kuruluşun Frankfurt'taki Almanya merkezinden yapılan açıklamada ülkedeki geçici yönetimin şeriatı yargının temeli olarak yürürlüğe koyabileceğine işaret edildi.

IGFM Yönetim Kurulu Sözcüsü Valerio Krüger Frankfurt'ta yaptığı açıklamada, Suriye'deki Hristiyanların mezartaşlarındaki haçlara zarar verildiğini, üniversite alanlarında camiler inşaa edildiğini ve Ramazan ayında yeme ile içmenin herkesi kapsayacak şekilde yasaklandığını belirtti. Krüger ayrıca, okullarda kız çocuklarının erkek çocuklarından ayrı ders gördüğünü, toplu taşımada ayrı ayrı oturmak zorunda olduklarını da kaydetti. Krüger, ilaveten kadınlardan örtünmelerinin talep edildiğini de sözlerine ekledi.

IGFM'ye göre Suriye'de resmi olarak düşünce ve inanç özgürlüğü mevcut, ancak Heyet Tahrir Şam öncülüğünde oluşan mevcut geçici hükümet, şeriatın geçerli olduğu İslamcı bir devlet kurmayı amaçlıyor. Şu dönemde de ülkede intikamcı bir yargı, keyfi uygulamalar ve bireylerin intikamcı saikler temelli eylemleri hakim. Alman hükümetini, cihatçıların vaatlerine saf tepki vermeme yönünde de uyaran IGFM, Alevilerin, Kürtlerin, Hristiyanların, Dürzilerin ve üniversite öğrencilerinin sistematik biçimde öldürüldüğünü vurgulayarak, Suriye'de yeni katliamların yaşanma tehlikesinin bulunduğu da kaydediyor.

Mart ayı başında Suriye'de, devrik eski lider Beşar Esad'ın kaleleri olarak görülen kıyı kentlerinde şiddet olayları yaşanmış, farklı kaynaklara göre bin 300 ila 2 bin Alevi sivil hayatını kaybetmişti.

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurluşuu olan IGFM'nin, Almanya örgütü 1972 yılında Frankfurt'ta kuruldu ve bugün 3 binden fazla üyesi mevcut.

KNA/ETO,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?