Suriye'deki Sivil Saldırılara Tepki - Son Dakika
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Suriye'deki Sivil Saldırılara Tepki

Birleşik Kamu-İş, Suriye'deki sivillere yönelik saldırıları savaş suçu olarak nitelendirdi.

09.03.2025 17:09
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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Suriye'de devam eden savaş, sadece belirli bir inancı ya da topluluğu değil, bütün bölgeyi tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Sivillere yönelik saldırılar savaş suçu kapsamındadır ve bu saldırıları gerçekleştirenler uluslararası hukuka göre yargılanmalıdır" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde sivillere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaparak bölgede yaşananlara tepki gösterdi. Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ortadoğu'da yıllardır süren savaş, bölge ve ülke insanlarını ağır bedeller ödemeye zorlamaktadır. Son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeler, sivillere yönelik şiddetin ve mezhep temelli saldırıların daha da arttığını göstermektedir. Özellikle Alevi ve Hristiyan toplulukları başta olmak üzere farklı inanç grupları ve etnik kimlikler sistematik bir şekilde hedef alınmaktadır.

Emperyalizmin yeni lideri Ebu Muhammed el-Colani, kravat takarak bir süre içindeki katliam hevesini bastırmıştır ancak geldiğimiz noktada gerçek kimliğine tekrar dönmüştür. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan saldırılarda yüzlerce masum insan yaşamını yitirmiş, kutsal mekanlar tahrip edilmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Savaşın doğrudan tarafı olmayan sivillerin hayatını kaybetmesi, temel insan haklarının açıkça ihlal edildiğini gözler önüne sermektedir.

"Sivillere yönelik saldırılar savaş suçu kapsamındadır"

Suriye'de devam eden savaş, sadece belirli bir inancı ya da topluluğu değil, bütün bölgeyi tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Sivillere yönelik saldırılar savaş suçu kapsamındadır ve bu saldırıları gerçekleştirenler uluslararası hukuka göre yargılanmalıdır. Bölgedeki mezhepçi ve ayrıştırıcı politikalar Suriye halkının bir arada yaşama hakkını yok etmektedir. Emperyalist güçler, Ortadoğu'da ülkelerin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini engellemek ve bölgeyi sürekli istikrarsızlık içinde tutmak için etnik ve mezhepsel çatışmalar yaratmaktadır. Bunun yanı sıra kamu çalışanlarına yönelik baskılar, sendikal hakları ve demokratik kazanımları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Suriye'de kalıcı barışın sağlanabilmesi için mezhepçilik, etnik ayrımcılık ve savaş politikaları yerine Suriye halkının bir arada ve eşit şartlarda özgürce yaşamasını hedefleyen bir yönetim kurulmalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, uluslararası kuruluşları, insan hakları örgütlerini ve demokratik yapıları derhal Suriye'deki insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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