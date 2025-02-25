Suriye'den AB Yaptırımlarına Tepki

Güncel

ŞAM, 25 Şubat (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği'nin ülkeye yönelik bazı yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu Suriye halkının acılarını hafifletmeye yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

Şeybani, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Suriye hükümetinin son iki aydır diplomatik görüşmeler yoluyla halka yük bindiren "haksız yaptırımların" hafifletilmesi için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Şeybani, "AB'nin belli sektörlere yönelik bazı yaptırımlarını askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyor ve bunu halkımızın sıkıntılarını hafifletmeye yönelik bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AB, pazartesi günü Beşar Esad hükümetinin Aralık 2024'te düşmesinin ardından ülkenin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'ye yönelik enerji, ulaştırma, bankacılık ve ihracat gibi alanlardaki bazı yaptırımları hafifletmişti.