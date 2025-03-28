Suriye Hapishanelerindeki Korkunç İşkenceler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Hapishanelerindeki Korkunç İşkenceler

Suriye Hapishanelerindeki Korkunç İşkenceler

Beyan Reyhan, Suriye'deki hapishanelerde yaşadığı işkenceleri ve insanlık dışı koşulları anlattı.

28.03.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi döneminde tutuklanan Dumalı Beyan Reyhan, "Bir gece, hücrelerinin önünde ıslatılıp elektrik verilen bir erkek mahkumun etinin yanık kokusunu unutamıyorum." dedi.

Reyhan, 2012 yılında Şam'da tutuklanmasının ardından cezaevinde yaşadıklarını ve Suriye hapishanelerindeki insanlık dışı koşulları Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.

39 yaşındaki Beyan Reyhan, 25 Eylül 2012'de Kafr Suse'deki devrik rejimin işkenceleriyle meşhur 215. Şube'de "Ölüm Birliği" diye bilinen birimde gözaltına alındıktan sonra çeşitli işkencelere hem maruz kaldı hem de şahit oldu.

Reyhan, hapishanede kadın tutukluların maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik işkenceleri detaylarıyla anlatarak, alıkonan suçsuz kadınların dövüldüğünü, ellerinin ve ayaklarının bağlandığını, ahlaksız küfürlerle hakarete uğradıklarını ve cinsel tacizle tehdit edildiklerini söyledi.

Reyhan, küçücük hücrelerde 10 ila 15 kişinin kaldığını ve her gün işkencede hayatını kaybeden tutukluların bilinmeyen yerlere götürüldüğünü, 14 yaşındaki masum küçük kız çocuklarının tutuklanıp hücrelerine getirildiğini belirtti.

Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen takas sayesinde serbest kalan Reyhan, bu süreçte İHH İnsani Yardım Vakfının önemli rol oynadığını kaydetti.

Hapishanedeki ilk sorgusunu ve sonrasında hücrede yaşadıklarını unutamayan Reyhan, bazı mahkumlara elektrik verilerek işkence edildiğini dile getirdi. Reyhan, "Bir gece, hücrelerinin önünde ıslatılıp elektrik verilen bir erkek mahkumun etinin yanık kokusunu unutamıyorum." dedi.

Hücre arkadaşları arasında en ağır işkenceye maruz kalan kişinin Mirvet Esed isimli kadın olduğunu belirten Reyhan, her gece saat 00.00'da işkence için hücreden çıkarıldığını ve vücudunun morluklar içinde kaldığını dile getirdi ve sürekli Beşşar Esed'in akrabası olduğunu ve çocuklarının elinden alındığını söylediğini aktardı.

Kardeşi Halil'in de devrik rejim tarafından tutuklandığını, bir daha da haber alamadıklarını belirten Reyhan, bu acının kendisini derinden yaraladığını anlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Esed Rejimi, Güncel, Suriye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Hapishanelerindeki Korkunç İşkenceler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 11:59:51. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Hapishanelerindeki Korkunç İşkenceler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement