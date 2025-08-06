Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması - Son Dakika
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Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması

Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
06.08.2025 20:59
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve yeni tesislerin inşası için imzalanan 4 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarını paylaştı. Barrack, Türkiye'den Kalyon ve Cengiz grupları ile Katar'dan UCC'nin konsorsiyumda yer aldığını belirtti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve yeni tesislerin inşası için kurulan konsorsiyumda Katar'dan UCC ile Türkiye'den Cengiz ve Kalyon gruplarının yer aldığını belirterek, ülkenin barış ve refah yolunun bölgesel ortaklarla birlikte şekilleneceğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA "ŞAM HAVALİMANI" ANLAŞMASI

Barrack, Şam'daki imza törenine katılmasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Müreffeh ve barışçıl bir Suriye'nin geleceği, Suriye ve yeni Şam Uluslararası Havalimanı için yap-işlet-devret projesini kazanan Katar'ın UCC'si ile Türkiye'nin Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elinde." değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMANIN DEĞERİ 4 MİLYAR DOLAR

ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılmasıyla bugün Şam'daki imza törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Barrack, "Toparlanmaya giden yol, güvenlik ve istikrar temelinin oluşturulmasıyla başlamalı, ardından hükümet sistemleri ve en sonunda da girişim ve refah gelmelidir." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek. Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.

Geçen mayıs ayında da Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İbrahim null:
    Suriye'nin kalkınmasını en çok biz isteriz. Çünkü Suriye ile hem uzun bir sınır koridorumuz var hem de işin aslına bakarsanız Suriye'de yaşayan insanlar gerçekte bizim akrabalarımızdır. Ama İngilizler I. Dünya Savaşı sonunda oradaki insanları Türkiye'den kopararak ayrı bir millet haline getirdiler. Ama bu gerçeği şu zamanda yaşayan yeni nesil insanlar bilmezler. 0 1 Yanıtla
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