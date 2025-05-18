Suriye ile Medya İşbirliği Devam Edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Enformasyon Bakanı değerli kardeşim Hamza el Mustafa'yla gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmemizde de ifade ettiğimiz üzere, dost kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da Suriye ile yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.