Suriye'nin İstikrarı İçin Uluslararası Konferans

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferansta, Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunun altını çizdi. Yılmaz ayrıca Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 14 Aralık 2024'te Akabe'de ve 12 Ocak 2025'te Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğindeki Suriye konulu uluslararası konferansa katıldı. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada Suriye'deki yönetimle angajmanın ve yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizdi. Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunu vurgulayan Yılmaz, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşmasının önündeki sınamaların Suriye'nin kararlılığı ve uluslararası toplumun desteğiyle aşılabileceğini belirtti. Yılmaz, Suriye'nin kapsayıcı bir geçiş sürecinin tesisinde atmakta olduğu adımların memnuniyetle karşılandığını belirterek, bu süreçte BM'nin ve Suriyeli uzmanların desteğinin sağlanmış olmasının önem taşıdığını ifade etti.

Terör örgütü başta olmak üzere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere değinen Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusundaki kararlılığının altını çizdi. Yılmaz ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğal kaynakların Suriye halkının çıkarları doğrultusunda kullanılması için yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğini kaydetti. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini ifade ederek, Suriye'ye uygulanan yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılmasının önemini dile getirdi.

Konferans kapsamında bir dizi temasta bulunan Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto, Katar Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frédéric Mondoloni, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Arap Ligi Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki ile görüştü.